شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا عنك أحلى من كل البنات.. جمهور هنا الزاهد يفاجئها بأغنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ عدد من جمهور الفنانة هنا الزاهد أغنية من تأليفهم كتبوها خصيصًا من أجلها، ونشرت الفنانة هنا مقاطع فيديو عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لتوجه الشكر إلى معجبيها على مفاجأتهم الجميلة، كما عرضت مقطع الفيديو الذى سجلوا فيه الأغنية بأصواتهم مع دمجها بصور شخصية ولقطات فيديو قصيرة لها.

وقالت هنا الزاهد، "فى الاستوريز دى أنا عايزه أشكر الفانز اللى بجد بجد بعتبرهم زى أهلى وعاملينلى مفاجأة وعملولى أغنية من تأليفهم واتبسط أوى لما سمعتها.. أنا عارفه إن صوتكو مش أحلى حاجة بس كفاية إن أنتوا مسكتوا ورقة وقلم وقعدتوا تكتبولى أغنية عشان تبسطونى وبسطونى أوى أوى أوى .. عايزه أشكر مريم وميرو وهنا وميسم وسلمى ومريان وملك وهنا وشهد وروان وكنزى ونوران".

وأضافت هنا الزاهد، عبر مقطع الفيديو لتقديم الأغنية، "بجد مش عارفة أقولكوا إيه بسطونى جدًا وأنا هورى الناس بقى اللى انتوا عملتوه عشانى.. طبعًا مش أحلى الأصوات بس بالنسبة لى أحلى الأصوات كفاية تعبكو معايا".

وجاءت كلمات الأغنية، كالتالى، "قالوا عنك أحلى من كل البنات.. قالوا إنك من أحن المخلوقات.. وفى أقل من دقيقة الحقيقة بلاقيها جدعة ومخلصة فعلًا صدق اللى قال.. قالوا عنك أحلى من كل البنات.. قالوا إنك من أحن المخلوقات.. قالوا عنك أحلى من كل البنات.. قالوا إنك من أحن المخلوقات".

وكانت قد حرصت الفنانة هنا الزاهد، قبل يومين، على توثيق يومها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي شهد لقاءهما لتناول طعام السوشي، في إحدى المطاعم الشهيرة، ونشرت الزاهد، صورة لها مع فهمي وهو يرتدي الكمامة الطبية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتعلن تواجدهما سويًا لتناول السوشى.

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وكان أحمد فهمى قد انتهى من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلمه الجديد "حلم سوسن"، الذى تشارك فى بطولته النجمة روبى، ومن المقرر استئناف التصوير الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء أزمة فيروس كرورنا، خاصة أن جميع المشاهد ستكون خارجية حسب أحداث الفيلم.

ويظهر أحمد فهمى بلوك جديد ومختلف عما ظهر به من قبل حيث إن الشخصية التى يجسدها خلال أحداث الفيلم بها مزج من الأحداث الواقعية بالخيال العلمي في تركيبة جديدة على السينما، ويبدو أن الفيلم تدور أحداثه في زمن الفراعنة والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

في سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى، إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل، الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.