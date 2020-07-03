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10 صور لأنجلينا جولى فى أول ظهور خارج منزلها مع ابنتها منذ شهور بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية انجلينا جولي أثناء تجولها مع ابنتها فيفان، التى تبلغ من العمر ١١ عاما، خلال تسوقهما فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة صور لهما وهما يرتديان الكمامات الطبية لتفادي عدوى فيروس كورونا، في اول ظهور لها منذ بضعة أشهر خارج منزلها.

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والتقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من منزل زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد زيارة استغرقت ساعتين الثلاثاء، والتى تعد الصور الأولى للقائهما سوياً بعد انفصالهما في 2016.

 

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ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن النجم صاحب الـ 56 عاما، خرج مسرعاً من منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، وهو يقود دراجته النارية، ويرتدي ملابسه المعتادة من الجينيز ذى الألوان الفاتحة وسترة خفيفة وحذاء رياضي.

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في الفترة التي أعقبت الانفصال الأولي في عام 2016 اتفق الزوجان في المحكمة بشأن الحضانة والترتيبات المالية، بعد مناوشات كثيرة بين جولي وبيت، والتى انتهت بتمويل كبير من ثروة بيت البالغة 300 مليون دولار.

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وكانت كشفت النجمة العالمية إنجيلينا جولي عن تفاصيل حياتها مع أطفالها في منزلها في لوس فيليز بولاية كاليفورنيا الأمريكية أثناء فترة الحجر المنزلى التي فرضها فيروس كورونا علي الجميع، خلال حوارها مع مجلة هاربر بازار البريطانية.

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ونشرت المجلة أول صور للنجمة أنجيلينا جولي أثناء الحجر المنزلي، حيث قالت إنها تضع كل طاقتها في أطفالها الستة خلال هذا الوقت في المنزل، مضيفة: "مثل معظم الآباء، أركز على البقاء هادئة لكي لا يشعر الأطفال بالقلق الصادر مني على رأس كل ما يقلقهم".

 

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