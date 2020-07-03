سميرة عبد العزيز وخالد بيومي وفرقة عامر العجمي ضيوف أولى حلقات أسرار والنجوم

يحل كل من الفنانه القديره سميره عبد العزيز والمطرب خالد بيومي وفرقه عامر العجمي الموسيقيه، ضيوف اولي حلقات الموسم الثالت من برنامج "اسرار والنجوم" التي تقدمه المطربه اسرار الجمال، ويذاع علي قناه الصحه والجمال، وذلك مساء السبت المقبل.
ومن المقرر أن يتحدث الضيوف خلال الحلقةعن اعمالهم الفنيه والغنائية وعن مشروعاتهم القادمه، كم تتحدث الحلقه عن الوفاء وصفاته الجميله.
برنامج "اسرار والنجوم" تقديم المطربه والاعلاميه اسرار الجمال، اعداد وليد محمد، مدير تسويق البرنامج احمد طارق سعيد، مدير تسويق القناه محمدالمالكي، اخراج رامي الجيار.
ويذكر ان آخر أعمال الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز مسلسل "القمر اخر الدنيا " للفنانة بشرى، عمرو عابد، مادلين طبر، هشام اسماعيل، ثراء جبيل، مؤمن نور، تأليف محمود الورداني، إخراج تامر حمزة.
تدور اﻷحداث حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.
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