اوس الهرمزي يكشف تفاصيل برنامجه الجديد"ثقافات مختلفة"

أكد الإعلامي العراقي اوس الهرمزي، أنه بصدد التجهيز الي برنامج كبير جديد يحمل اسم " ثقافات مختلفة"، ومن المقرر عرضه في أكثر من قناة فضائية في مصر و الوطن العربي، وذلك في شهر أكتوبر القادم؛ يتناول البرنامج عدة لقاءات تلفزيونية

مع نجوم الوسط الفني والإعلامي والمثقفين العرب ويتطرق الي بعض القضايا والموضوعات الشائكة بين المثقفين والمبدعين العرب .

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ويستقطب البرنامج بشكل يومي الجمهور ومشاركته في هذه القضايا المطروحة في البرنامج، ويحتوي

علي عدة فقرات مختلفة تعبر عن روح وثقافة البلاد العربية كل بلد علي حدة والتطورات التي تحدث في الشأن الثقافي وتأثيره في المجتمع.

يذكر أن الإعلامي العراقي اوس الهرمزي حقق نجاحات كبيرة في العراق وذاع صيته في الوطن العربي والكويت ومصر والإمارات، وحقق شهرة واسعة في سن مبكر وهو عضو اتحاد صحفيين العراقيين.