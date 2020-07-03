أطباء رجاء الجداوي يعلنون دخولها مرحلة الإنقاذ الأخيرة

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في الساعات الماضية، انتشرت أخبار مُقلقة عن حالة الممثلة المصرية رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا، فنشرت “العربية” خبراً بعنوان “حديث عن آخر المراحل، أخبار حزينة من أطباء رجاء الجداوي”، وكتبت “روسيا اليوم” العنوان التالي “الطاقم الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي يعلن دخولها مرحلة الإنقاذ الأخيرة”.

وجاءت هذه المقالات إستناداً لخبر نشرته صحيفة “الدستور” المصرية ورد فيه: “قال الطاقم الطبي المعالج لرجاء الجداوي في مستشفى عزل أبو خليفة إن حالتها الصحية غير مستقرة وفي تدهور مستمر”.

وأوضح الطاقم الطبي لـ “الدستور” أن “الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي، وأن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا”.

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وأشار أطباء الجداوي إلى أن الأخيرة “لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية لحين استعادة الرئة عملها”.

وأجرت للفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل في 24 مايو الماضى 3 مسحات تحاليل”pcr”، كانت الأولل بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل بلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة وتمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

والفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري العام 1958.