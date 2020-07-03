نتفليكس تنهي "The Kominsky Method" بموسم ثالث

أعلنت شبكة نتفليكس عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل عن استكمال مسلسل The Kominsky Method لموسم ثالث وأخير.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الموسم الإضافي، سيكون الأخير للمسلسل الذي يجسد دور البطولة به الممثل الأمريكي مايكل دوجلاس، وسبق أن حقق جائزة جولدن جلوب.





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ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات لمخرج المسلسل "شك لوري"، عبر خلالها عن سعادته بعودة المسلسل في موسم جديد، والذي يمثل بالنسبة له مصدر شغف عظيم.

وأعرب "لوري" عن حماسته بالعودة للعمل على موسم آخر جديد، بعد ما تلقاه من ردود فعل رائعة على حد وصفه من المشاهدين والنقاد تجاه الموسمين السابقين.

ويجسد النجم مايكل دوجلاس في المسلسل شخصية ساندي كومينسكي، ويشارك في بطولته آلان آركين في شخصية نورمان نيولاندر، ونانسي ترافز في دور ليزا، وساره بايكر في دور ميندي، وبول ريزر في دور مارتن شنايدر.