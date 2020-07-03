أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/7/3 11:21 ص بتوقيت أبوظبي
هجرة جماعية لفترة الربيع قامت بها حفلات توزيع جوائز السينما بهوليوود لعام 2021 المقبل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، سبق أن أعلنت حفلات جوائز مثل بافتا والأوسكار، عن تأجيل إقامة فعالياتها لأبريل/ نيسان من العام المقبل.
وكان أحدث المتخذين لهذا القرار، حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة، المعروفة باسم "SAG Awards"، الذي تقرر تأجيل مراسم توزيع جوائزه ليوم 14 مارس/ آذار من عام 2021 المقبل، وذلك بعد أن كان قد تحدد موعد إقامة حفل جوائز SAG في 24 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.
وسبق أن أعلن عن تأجيل حفل جوائز الأوسكار ليوم 25 إبريل/ نيسان 2021، بعد أن كان يقام الحفل في العادة بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بافتا وأوسكار.. كورونا يؤجل توزيع جوائز "ممثلي الشاشة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.