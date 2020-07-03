بعد بافتا وأوسكار.. كورونا يؤجل توزيع جوائز "ممثلي الشاشة"

هجرة جماعية لفترة الربيع قامت بها حفلات توزيع جوائز السينما بهوليوود لعام 2021 المقبل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، سبق أن أعلنت حفلات جوائز مثل بافتا والأوسكار، عن تأجيل إقامة فعالياتها لأبريل/ نيسان من العام المقبل.

وكان أحدث المتخذين لهذا القرار، حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة، المعروفة باسم "SAG Awards"، الذي تقرر تأجيل مراسم توزيع جوائزه ليوم 14 مارس/ آذار من عام 2021 المقبل، وذلك بعد أن كان قد تحدد موعد إقامة حفل جوائز SAG في 24 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

وسبق أن أعلن عن تأجيل حفل جوائز الأوسكار ليوم 25 إبريل/ نيسان 2021، بعد أن كان يقام الحفل في العادة بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.