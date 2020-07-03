فيلم كريستين ستيورات عن الأميرة ديانا مطلوب في 12 دولة

كشف تقرير صادر عن موقع "ديدلاين"، عن نجاح كبير ينتظر الفيلم المرتقب الذي يتحدث عن قصة حياة الأميرة ديانا، وتجسدها به النجمة كريستين ستيورات.

وحسبما أفادت صحيفة ديلي ميل، فإنه هناك أكثر من 12 دولة من مختلف قارات العالم، تقدموا بطلب مسبق لحجز الفيلم للعرض بدور العرض السينمائي لديهم، قبل حتى أن يبدأ التصوير رسميا.

Advertisements

ووفقا لتقرير "ديدلاين" فإن هذه الدول هي، المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ودولة اتحاد بنلوكس، وسويسرا، وأستراليا، وعدد من الدول من أمريكا اللاتينية، وإسبانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية، واليابان.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الذي تنتجه شركه الإنتاج السينمائي FilmNation مع بداية عام 2021 المقبل، وهو من إخراج "بابلو لاريان"، وأوضحت الصحيفة، أن عملية بيع حقوق عرض الفيلم، تمت خلال فعاليات سوق "كان" لبيع حقوق المرئيات الإفتراضية الأسبوع الماضي.

وستدور أحداث الفيلم في فترة آخر عيد كريسماس تحضره الأميرة ديانا مع الأسرة المالكة، والذي قدته في منزل Sandringham، حيث كان هذا هو الوقت الذي تأكدت به أن زواجها من الأمير تشارلز لا يمكن أن يستمر.