هداف الدوري الإنجليزي ورقم السيتي.. إجابة مثيرة من محمد صلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجاب المصري محمد صلاح نجم ليفربول بطريقة غير تقليدية على سؤال حول ما إذا كان عليه الاختيار بين تحطيم فريقه رقم مانشستر سيتي التاريخي أو التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل ليفربول بطل البريمييرليج الذي حقق 86 نقطة حتى الآن في تحقيق أكثر من 100 نقطة وتجاوز هذا الرقم الذي وصل له مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخ البريمييرليج بموسم 2017-2018.

فضلا عن ذلك، فإن صلاح يحلم بتحقيق جائزة هداف المسابقة للموسم الثالث على التوالي، ومعادلة إنجاز آلان شيرار نجم بلاكبيرن ونيوكاسل سابقا والفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال.

ويحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 17 هدفا بفارق هدف عن داني إنجز لاعب ساوثهامبتون وهدفين عن المتصدرين الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وجيمي فاردي نجم ليستر سيتي.



بين رقم السيتي وجائزة الهداف

وعن ذلك الأمر، يقول صلاح في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "نحن في ليفربول نشعر بالحماس والرغبة الكبيرة لتحقيق النجاحات والأرقام القياسية، كنا نرغب في أن نعادل سلسلة اللا هزيمة لكننا هزمنا ضد واتفورد، والآن هدفنا هو أن نكون الفريق الأكثر تحقيقا للنقاط".



وتعرض ليفربول لخسارته الوحيدة في البريمييرليج هذا الموسم، وذلك ضد واتفورد بنتيجة 0-3 في فبراير/ شباط الماضي، ليفشل في معادلة إنجاز أرسنال الذي حققه بموسم 2003-2004.

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وأضاف صلاح: "لا أستطيع أن أنكر رغبتي في الفوز بحائزة الهداف ومعادلة إنجاز آلان شيرار وتييري هنري، وسأفعل كل ما في وسعي للفوز بها.

وأردف ضاحكا: " سيكون من الصعب الاختيار بين تحطيم رقم السيتي أو الفوز بجائزة الهداف، ولكني سأختار الأمر الجماعي، وهي جائزة الهداف".

مواجهة السيتي

وتطرق صلاح للحديث عن مواحهة مانشستر سيتي التي ستقام بعد قليل على ملعب "الاتحاد" في الجولة 32 من المسابقة.

وقال: "مواحهة مانشستر سيتي ستكون صعبة، لأنه فريق استطاع تحقيق اللقب في آخر موسمين، وسيفعل كل ما في وسعه للفوز علينا مثلما نحن نريد، وأعتقد أن الكل في العالم سيستمتع بتلك المباراة".

وأتم: "أتوقع عودة مانشستر سيتي بقوة في الموسم المقبل، وسيكون منافسا قويا لنا على لقب الدوري".