“ما تغبيش ثواني” لوائل جسار الأكثر مشاهدة في شهر واحد

بعد شهر على طرح فيديو كليب “ما تغبيش ثواني” للنجم اللبناني وائل جسار، استطاع العمل أن يحجز مكاناً له بين صفوف الأعمال التي حظيت باعجاب المشاهدين وتصدرت وحققت أرقاماً مميزة في وقت قصير.

وبلغت مشاهدات كليب “ما تغبيش ثواني” أكثر من 3.671.000 ، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي.

ويعتبر كليب “وائل جسار” من بين أكثر الكليبات مشاهدة خلال شهر واحد، عن هذا الموضوع كتب الملحن وليد سعد “وائل جسار الأكثر مشاهدة أخر ٣٠ يوماً اللهم لك الحمد يا رب”.

Advertisements

نذكر أن كليب “ما تغيبش ثواني” حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي وضع قصة درامية مؤثرة عبارة عن إصابة حبيبة وائل جسار بمرض خطير فتحاول اخفاء الموضوع عن وائل الذي يلاحظ تصرفاتها ويتبعها ليعلم أنها تتلقى العلاج في المستشفى، عندئذ يبقى الى جانبها ويساعدها ويدعمها لتتخطى هذه المرحلة الصعبة في مشهد رائع ولافت جداً للانظار.

وكانت أغنية “ما تغيبش ثواني”، من انتاج لايف ستايلز ستوديوز، قد احتلت المرتبة الاولى للاحصاءات اللبنانية الرسميةThe Official Lebanese Top 20 متفوقة على كل الأغنيات.