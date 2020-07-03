إلهام علي: دوري في "أم هارون" أثبت موهبتي

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""الخليج 365"" من دبي: تتمتع الممثلة إلهام علي بكاريزما فنية جعلتها محل جذب للمشاهد. وهي قادرة على تقمص أدوار منوعة، وتهوى الظهور في مسلسلات تثير الجدال، آخرها "أم هارون".

في تقرير نشره موقع "العرب"، تكشف الممثلة السعودية إلهام علي أن مشاركتها في مسلسلي "أم هارون" مع الممثلة الكويتية حياة الفهد، وهو عمل تناول موضوعًا "حساسًا" حول وجود اليهود في الخليج، و"مخرج 7" الكوميدي مع الممثل السعودي ناصر القصبي، كانا طريقها إلى إثبات موهبتها، مبدية عدم استغرابها حيال أي فكرة طرح جديدة، فهي "عادة ما تكون محور خلاف وإثارة وجدل".

أداء مميز

تميزت علي في مشاركاتها في عدة مسلسلات سعودية سابقًا، مثل "العاصوف" و"حارة الشيخ"، فيبدو أن قدرها الفني يجعلها في متناول أعمال تخلق الجدل وتثير الاختلاف. وبحسب التقرير، بدت هذه الممثلة السعودية الأكثر ظهورًا وحضورًا بين نظيراتها السعوديات، عبر فضائيات وأثير إذاعات عربية مؤخرًا، خصوصًا بعد مشاركتها في المسلسلين الأخيرين.

عانت الدراما السعودية في بداية ظهورها شحًا في الممثلات السعوديات إن لم يكن عدم وجودهن، وكان لذلك أسبابه، ما دفع المنتجين إلى الاستعانة بممثلات عربيات، مع ظهور متتابع وخفيف لممثلات سعوديات بين فترة وأخرى، كانت إلهام علي منهن في عام 2012، والتي اعتقد الجمهور أنها بحرينية حينًا وكويتية حينًا آخر.

سد الفراغ

يقول تقرير "العرب" إن علي عملت مع من سبقنها على سد فراغ شح الممثلات السعوديات بطريقة ملائمة من دون إحداث أثر كبير على المستوى الفني، ما جعلها في حكم غير مطلق حيال إبداعها من عدمه، "إلا أن أحدث مشاركاتها ضمن عملين فنيين عرضا على قناة رسمية ومهمة، كان سببًا في أن تكون ضمن حيز النجاح أو بأضعف الإيمان في نطاق المشاهير، خاصة احتكاكها بأسماء مشهورة لها جهدها وأثرها على خارطة عالم التمثيل، فكانت ذات حضور خاص، زادت عليه ثقتها في موهبتها وقدرتها على خلق أثر في الدور الذي تؤديه بإبداء الاقتراحات والإضافات كما في مسلسل ’طريق المعلمات‘ الذي قدمها شخصية حكيمة ذات تواجد حي، وصولا إلى خروج خفيف ومقبول عن النص في ’مخرج 7‘ بإدراج أغنية نبيل شعيل، الأمر الذي يجعلنا نعرف أننا أمام موهبة تمثيلية تعرف تمامًا ما الذي ينقص الشخصية التي ستتقمصها وكيف تؤديها، بغض النظر عن كون هذا الدور سيرسخ لاحقًا في ذهن المشاهد أم لا".

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كاريزما ومستقبل واعد

تتمتع علي بكاريزما جعلتها محل جذب للمشاهد، وقدرة على تقمص الأدوار المنوعة، وحالة سعودية تدعو إلى السعادة، كما وصفها أحد المذيعين السعوديين، وبحسب نقاد ومهتمين بالدراما ستغدو علي اسمًا لن يمر مرور الكرام في عالم التمثيل. فالمؤشر يعطينا انطباعًا بأننا أمام مستقبل تمثيلي واعد، وبداية حيازة للتفرد، خصوصًا حين أعلنت منصة نتفلكس موعد عرض أحد المسلسلات المشاركة فيها وهو مسلسل "وساوس" مع الممثل السعودي عبدالمحسن النمر، ويعد أول عمل دراما وتشويق سعودي من إنتاج نتفلكس نفسها ومن إخراج السعودية هناء العمير.

هل تكون مثالًا؟

تزامن ظهور علي مع ضعف ينتاب الدراما السعودية، من اقتصارها على أسماء بعينها، وعدم الاستعانة بالمواهب الشابة، إلى ضعف المحتوى وسطحيته وكونه تكرارًا لأفكار مسلسلات سعودية سابقة، ما يخلق آمالا لدى متابعين ومهتمين في ظهور مواهب ممثلين وكتاب ومنتجين ومخرجين وانتشال الدراما السعودية مما هي فيه.

يسأل التقرير: "هل ستكون إلهام علي مثالًا لمواهب عدة ينعم بها مجتمعنا ومؤشرًا لخلق دراما سعودية واعدة؟".. فحضور إلهام علي المتفرد لفت أنظار الجمهور، "إلا أنه ولّد تحفظًا عند عدد من متابعيها الذين طالبوها بالتقليل من الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الاستسلام للإطراء المبالغ فيه، وأن تحيط نفسها بفريق متمكن وذي دراية، وأن تركز على الاهتمام بالكيف في الأعمال الفنية لا الكم".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "العرب". الأصل منشور هنا.