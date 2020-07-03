شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: أنا واحد من الناس وكتاباتى نابعة من قلب الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر طقوس خاصة ومختلفة فى الكتابة، حيث لا يمكن الاستغناء عنها، فهو تربى على أن يتعايش مع جيرانه فى الشارع ويشاركهم فى كل مناسباتهم، وهذا ما تعلمه على يد والده الكاتب الراحل بهجت قمر يوميا، يخرج من بيته بالشيخ زايد ليصل إلى صومعته بالدقى التى كانت فى الأصل بيت أهله، هذه الصومعة خرجت منها إبدعاته فى الغناء والدراما والافلام السينمائية.

الكاتب أيمن بهجت قمر، كانت آخر أعماله مسلسل " فلانتينو" الذى قام ببطولتة النجم الكبير عادل إمام، وكشف قمر لـ"الخليج 365"، كواليس كتابة مسلسل "فلانتينو"، وكيف وصلت فكرة المسلسل إلى الزعيم عادل إمام قائلا: فى البداية ومنذ سنوات وطوال فترة عملى فى المجال الفنى، أسعى للتعاون مع النجم الكبير عادل إمام بأى طريقة إلى أن جاءت الفرصة، حينما علمت أن الزعيم يبحث عن عمل ينفذه خلال شهر رمضان، والتيمة الرئيسية للعمل الدرامى فى عقلى منذ ثلاث سنوات.

وأضاف "لذلك لم أضيع الفرصة، وتوجهت بالفكرة للمخرج رامى إمام، وحينما أعجب بها عرضها على الزعيم وبعد يومين اتصل بى رامى واخبرنى بموافقة الأستاذ عادل بالفكرة وطلب منى الحضور لمقابلته وحينما ذهبت لمقابلته تملكنى الرعب حيث كنت اخشى أن أفشل في عرضها عليه، وعاد بى الزمن لأكثر من ربع قرن وكانى تلميذ في اختبار صعب على الرغم ان الأستاذ عادل كان صديق والدى وتربيت على يديه وحينما تقابلت معه تركت رامى يروى قصة المسلسل وأنا كان كلامى قليل جدا إلى أن قالى لى توكل على الله واكتب خمس حلقات".

وأوضح "كانت من هنا بداية انطلاقة التنفيذ وحينما كتبت الحلقات الخمسة تلقيت منه مكالمة جميلة أثنى فيها على العمل وشجعنى وكانت بالنسبة لى أسعد لحظة في حياتى وأشار قمر إلى إن العمل مع الزعيم عادل إمام حلم كنت أسعى إليه وبحمد الله تحقق".

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أما عن طقوس التعاون مع الزعيم قال قمر: اقسم بالله لم أجد فنانا ملتزما بالنص مثل الأستاذ عادل إمام وهو أكثر فنان يفهم فى أصول مهنتنا فالمؤلف مؤلف والمخرج مخرج، ذكر أن الزعيم عادل إمام قد أعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب عرض مسلسله الجديد "فلانتينو"، مشيراً فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه لاقى ردود فعل إيجابية على الشخصية الذى قدمها من خلال العمل، لافتاً أن فكرة العمل لم يتم تناولها فى الدراما المصرية من قبل.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.