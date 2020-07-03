طارق لطفي يكشف عن واحد من أصعب أدواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان طارق لطفي، عن واحد من أصعب الأدوار التي قدمها، وذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وشارك "لطفي"، جمهوره ومتابعيه، صورة له من مسلسل "شهادة ميلاد"، وعلق: "من أحب الأدوار وأصعبها (شهادة ميلاد)".

ويواصل طارق لطفي تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في رمضان 2021، وهو من بطولة فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحمد رزق، نور محمود، معتز هشام، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.