السكوت عار".. مشاهير يعلقون على واقعة اغتصاب الطفل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تفاعل عدد من مشاهير الفن والإعلام مع واقعة تعرض طفل سوري للاغتصاب والاعتداء من قبل 3 شبان بمنطقة البقاع اللبنانية.

ويستعرض "الخليج 365"، في التقرير التالي أبرز المشاهير الذين تفاعلوا مع الواقعة:

لطيفة

الفنانة التونسية لطيفة، أعربت عن استيائها من الواقعة، وغردت عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "أنا إمبارح عشت في كابوس بسبب خبر الطفل السوري اللي اغتصبوه، بقيت خايفة أدخل تويتر وألاقي مثل هذه الأخبار، أستغفر الله العلي العظيم".

وفاء الكيلاني

أدانت الإعلامية وفاء الكيلاني، حادث الاعتداء والاغتصاب الذي تعرض له الطفل السوري، وكتبت عبر "إنستجرام": "السكوت عن هذه الجريمة عار، والقصاص من الوحوش البشرية حق، العدالة للطفل السوري".

ماجي بوغصن

الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، تضامنت مع الطفل السوري من خلال حسابها بموقع "تويتر": "تم قبل قليل تسليم المجرمين الذين تحرشوا واغتصبوا الطفل السوري في البقاع للقوى الأمنية، نتمنى محاكمتهم سريعا وإنزال أشد العقوبات عليهم، ليكونوا عبرة لكل متحرش ومغتصب".

باسم ياخور

كما تفاعل الفنان السوري باسم ياخور مع القضية المثيرة للجدل، من خلال حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "هل سيتحرك أي أحد من مؤسسات القضاء أو المؤسسات الأمنية لإحقاق الحق وإنزال العقوبة العادلة والرادعة بحق مغتصبي الطفل السوري في لبنان".

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وأضاف: "أم أن تجاهل هذه الجريمة سيجعل انتهاك إنسانية وطفولة كل الأطفال أمراً مستباحا يقوم به كل مجرم بلا خوف من الحساب، ليتخيل أولئك القضاة والمسؤولين أولادهم يغتصبون أهكذا سيتجاهلون حينها، العدالة للطفل السوري المغتصب".

كندة علوش

الفنانة السورية كندة علوش، أعربت عن غضبها من الواقعة، وغردت عبر حسابها بـ"تويتر": "جريمة الاعتداء على الطفل السوري مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود.. لا يجب السكوت عنها.. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيد عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي".

وأضافت: "يارب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وأنزل بهم أشد العقاب".

نجوى كرم

وانضمت الفنانة نجوى كرم، لحملة التضامن التي دشنها المشاهير لإدانة واقعة اغتصاب الطفل، وغردت عبر حسابها بـ"تويتر": "المؤسف إنو ما بقى في شي بالدني اسمه عيب اسمه حرام!!، نْباع الضّمير بسوق الحقارة، العدالة للطفل السوري".

نسرين طافش

كما تفاعلت أيضًا الفنانة السورية نسرين طافش، مع الأزمة "أين منظمة حقوق الطفل من جريمة اغتصاب الطفل السوري متى يحاسب الوحوش مغتصبين الطفل السوري في لبنان".

وأضافت: "كم طفل آخر يجب أن يغتصبوه حتى تتم محاسبتهم بعيدًا عن الطائفية وباسم الإنسانية، اللهم أنزل بهم وبأمثالهم أقسى درجات العقوبة ليكونوا عبرة لكل من لم يعتبر، العدالة للطفل السوري".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب من قبل 3 شباب، مع تعذيب نفسي وجسدي، إذ تعمد ثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب.