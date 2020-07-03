تراند اليوم : فيديو| مذيعة أطفال عربية تثير الجدل بـ "دعمها للمثليين"

أشعلت مقدمة برامج الأطفال الأردنية، ميس المومني، موجة من الجدل بعد ظهورها قبل أيام في إحدى حلقات برنامجها "دنيا الفرح" الي تقدمه عبر شاشة التليفزيون الأردني، بـ "تي شيرت" يحمل عبارة تأييد للمثليين.

وظهرت المومني في البرنامج وهي ترتدي "تي شيرت" مكتوب عليه بعبارة واضحة "الحب ينتصر"، وهو الشعار الذي اعتمده المثليون كشعارٍ رسمي لهم.

وأثار ذلك غضبًا على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، خاصة أن البرنامج موجهًا للأطفال.

غير أن المومني أكدت أنها لم تقصد دعم هذه الفئة بملابسها، ونفت سابق معرفتها بمعنى الجملة المكتوبة على القميص، مشيرة إلى أن الأمر كله من قبيل المصادفة.



