مان سيتي يكتسح ليفربول برباعية..وكلوب يعلّق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يوليو 2020 09:27 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

مني ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي قبل أيام بهزيمة ساحقة، الخميس، أمام مسضيفه مانشستر سيتي، في مباراة بدأت بممر شرفي صنعه لاعبو أصحاب الأرض للفريق الزائر.

وخسر ليفربول برباعية نظيفة على أرض ملعب “الاتحاد”، فيما كان يمكن أن تزيد الغلة إلى 5 أهداف، بعدما هز رياض محرز الشباك في اللحظات الأخيرة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد ضد فيل فودين.

والهزيمة هي الثانية للريدز هذا الموسم، وجاءت رغم إشراك المدير الفني يورغن كلوب للنجوم الأساسيين فان دايك وفيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

وانتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض سجلها على التوالي كيفن دي بروين من ركلة جزاء (د.25)، ورحيم سترلينغ (د.35)، وفيل فودين (د.45).

ولم يستطع أصحاب الأرض تعديل الموقف في الشوط الثاني، الذي شهد هدفا رابعا لأصحاب الأرض جاء بنيران صديقة عن طريق ألكسندر تشمبرلين بالخطأ في مرماه (د.66).

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وتجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة من 32 جولة بينما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 66، واقترب من حسم المركز الثاني لصالحه.

وخسر ليفربول مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم قبل مواجهة الخميس، مما جعل البعض يتحدث عن أن حسم اللقب الأسبوع الماضي، وهو الأول له في الدوري منذ 30 عاما، والاحتفالات المستمرة أثرت على أداء الفريق.

لكن كلوب رفض هذا الحديث، وقال: “لو أردتم السير في هذا الاتجاه وأننا لم نكن في كامل تركيزنا فلتفعلوا ذلك. رأيت تصرفات رائعة. شاهدتنا نكافح”.

وأردف: “الأمر لا يتعلق بالأسبوع الماضي، الحقيقة أن الأمر مؤلم فالهزائم تؤلم. ما أردت مشاهدته هو فريق جاهز للمنافسة ضد مانشستر سيتي الذي من الواضح كان لديه ما يريد إثباته”.

وأضاف المدرب الألماني: “لو هناك أي فريق في العالم يمكن أن يسحقنا بهذه الطريقة فمن المرجح أن يكون سيتي، لكننا سنعود مرة أخرى. سنجري بعض التغييرات الجيدة ونظهر بشكل مختلف لكن الليلة ماحدث فقد حدث”.