تراند اليوم : لهذا السبب.. كارول سماحة تتصدر تريند تويتر واليوتيوب

حققت الفنانة كارول سماحة نجاحاً كبيراً من خلال فيديو كليب أغنية Bon Voyage بعد ساعات من طرحها تحت عنوان CAROLE SAMAHA Ft. DJ” YOUCEF”.

وفي مصر، احتل اسم كارول سماحة الترند على تويتر بعد ساعات من نشر الفيديو كليب كما يتقدم العمل بسرعة في مراتب الترند على يوتيوب حيث يحتل حالياً المرتبة الخامسة في لبنان كأكثر الفيديوهات تداولاً.

كل هذا النجاح يترافق مع ردود أفعال إيجابية وحملة ترويجية كبيرة تشرف عليها ” لايف ستايلز ستوديوز” المنتجة على مختلف منصات الإعلام الرقمي كما ويبث العمل بالتوازي على العديد من المحطات العربية وأثير أشهر الإذاعات.

تدور فكرة الكليب نحو اتصال “فيديو” بين حبيبين ينتهي بإشكال عند مرور فتاة في خلفية الكاميرا، وذلك في أحداث شيقة في قالب كوميدي بحت برعت كارول في أداء دورها وبشكل رائع وشاركها التصوير الممثل باسل الزارو .

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وقد صور العمل في مصر تحت إدارة المخرجة بتول عرفة التي حرصت أن يحتوي العمل على الكثيرمن التجدد والإبداع والطاقة الإيجابية.

أغنية ‏” Bon Voyage ” من كلمات كارول سماحة بالتعاون مع Kamala KheirBik و Layone، ألحان Dj Youcef و Yann Perrier، توزيع موسيقي DJ Youcef.