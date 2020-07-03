تراند اليوم : أنغام تستعيد ذكريات أغنية بتحب مين علي السوشيال ميديا

حرصت الفنانة أنغام، على استعادة ذكريات أغنيتها “بتحب مين”، من خلال نشرها عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “فيس بوك”.

وعلقت قائلة على الفيديو كليب: “حاسة بحنانك حاسة بهواك .. حاسة ان قلبك جواك حزين .. بتحب مين ؟ ..#أنغام #بتحب_مين .. تابعوا اغاني و حفلات انغام على قناتها الرسمية على اليوتيوب”.

وأغنية “بتحب مين” كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، والحان أمير عبد المجيد.

تقول كلمات الأغنية :” بتحب مين؟ .. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟ .. خوفك عليّا شككني فيك، شكنني فيك .. بتحب مين، آه بتحب مين؟ بتحب مين؟ .. إياك تكون بتحبني بتحب مين؟ .. إياك فاكرني مش حاسة بيك، مش حاسة بيك، آه مش حاسة بيك”.