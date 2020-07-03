تراند اليوم : يانمبر وان بنحبك .. الجمهور بيطبل لمحمد رمضان علي السوشيال ميديا- إتفرج

نشر الفنان محمد رمضان صوره جديدًه له و ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق محمد رمضان علي الصوره قائلا : ” مساء الخير ”

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي :

-مساء الفل

– يا نمبر وان بنحبك

– مساء الجمال و الله

يذكر ان حققت أغنية كورونا فيروس لـ الفنان محمد رمضان، مشاهدات وصلت إلى 16 مليون و972 ألف مشاهدة،منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.

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وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب “كورونا فيروس” وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين اعتمادا على الرقصات الاستعراضية و الصورة المبهرة.