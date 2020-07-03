عاصي الحلاني يطلّ على جمهوره من الاستوديو: التحضير لأفكار جديدة مستمر

متابعة بتجــــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني صورة جديدة أثناء تواجده في استوديو التسجيل، وأرفقها بتعليق أشار من خلاله إلى أنه يواصل التحضير لأغنيات جديدة يقدّم من خلالها أفكارًا فنيّة مختلفة.

وكتب عاصي الحلاني في تعليقه على الصورة: “دائماً الوقت في الستديو لا ينتهي والتحضير لأفكار جديدة مستمرة انتظرونا”.

ويستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”. وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها عاصي من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي.

الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.

ويحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، حيث حقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة.