الأقصر للسينما الأفريقية يُكرم هند صبري

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انعقاد الدورة العاشرة من المهرجان خلال الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021.
وقال فؤاد، في بيان، إن الفنان المصري محمود حميدة وافق على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان للعام الثالث على التوالي، لإيمانه بأهمية دور المهرجان وتحقيقه لمثل ومبادئ يتبناها هو بشكل شخصي ويسعد بها.
وأكدت عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن الدورة العاشرة ستشهد تكريم الفنانة التونسية هند صبري، تقديراً لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية، بخاصة أن أعمالها تعد قيمة كبيرة في السينما الأفريقية، لافتة إلى أنه سيتم تكريم المخرج المصري علي عبدالخالق، واصفة إياه بواحد من أهم مخرجي السينما المصرية في حقبة الثمانينيات.
وأعلنت مدير المهرجان عن إصدار كتاب عن المهرجان وما حققه على مدار 10 أعوام، ودوره على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الأفريقية، مضيفة: نرصد تطورات وضع وباء كورونا في مصر والعالم، ونرصد حركة المهرجانات في الداخل والخارج، والتي ستقام قبل الأقصر الأفريقي، ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
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