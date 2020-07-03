دينا الشربيني بديلة روبي في “30 مارس”

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل الفنانة المصرية دينا الشربيني التحضير لدورها في فيلم «30 مارس»، المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت بعض المصادر أن الفنانة روبي كانت المُرشحة الأولى لدور دينا الشربيني في الفيلم، إلا أنها اعتذرت عنه دون إبداء أسباب واضحة، ما دفع جهة الإنتاج للتعاقد مع دينا بديلة لها، خاصة مع تحمس الأخيرة للفيلم ودورها فيه.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، محمد جمعة، صبري فواز، أحمد خالد صالح وكوكبة من النجوم.