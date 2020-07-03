بوراك دينيز يعيش حالة رعب بعد مخالطته مصابة بكورونا

متابعة بتجــــــــــرد: يعيش الفنان التركي بوراك دينيز حالة رعب بسبب إصابة خبيرة المكياج في مسلسل “دائرة العشاق الذين بقوا في المنتصف” بفيروس كورونا المستجد.

وأثارت إصابة الخبيرة بحالة من البلبلة داخل كواليس تصوير العمل الدرامي وبين الفنانين المشاركين، ويشعرون بالخوف من أن تنتقل عدوى كورونا إليهم لاسيما وأن السيدة المصابة كانت قد خالطتهم واقتربت منهم في التصوير.

ولم ينتظر الفنان بوراك دينيز لحظة وتوجه مباشرة إلى المستشفى لإجراء العديد من الفحوصات الطبية، لكن لغاية الآن ووفق تقارير فنية تركية لم تظهر نتائج التحاليل بعد، لكن الفنان يعيش حالة خوف شديدة من أن تكون النتائج إيجابية، كما أجرى العديد من المشاركين الفحوصات وبينت لبعضهم أنهم غير مصابين.

في سياق آخر كان بوراك دينيز تلقّى مؤخرا عرضا لخوض بطولة مسلسل جديدة بعنوان “مرعشلي”، يتحدث عن حارس خاص قوي ولد ونشأ في كهرمان مرعش، ويتم تعيينه جاسوسا في منظمة سرية، إلا أن بوراك لم يوافق بعد على هذا العمل، وما زال في مرحلة دراسته.

ويعرف بوراك في الوطن العربي من خلال مسلسل “حكايتنا” الذي شارك فيه برفقة زميلته الفنانة هازال كايا، وحققا ثنائيًا ناجحًا، كما توج المسلسل بالعديد من الجوائز، وتمت دبلجته للهجات لاتينية أيضًا.