بروس ويليس عن رفض فيلم “المرتزقة”: كلفني 3 ملايين دولار

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الممثل الأمريكي بروس ويليس مؤخرًا أن قرار عدم عودته لسلسلة أفلام الأكشن “The Expendables – المرتزقة” كلفته الكثير.

وشارك “ويليس” في الجزأين الأول والثاني من “المرتزقة” عام 2010، و2012 وترك انطباعًا جيدًا لدى الجمهور، دفع صناعه إلى طلب الاستعانة به في الجزء الثالث.

وعرض صناع السلسلة على “ويليس” أجر 3 ملايين دولار مقابل 4 أيام تصوير فقط، إلا أن الممثل المخضرم شعر أنه يستحق أكثر من ذلك، وفقًا لموقع “شييت شييت” الأمريكي.

وطلب “ويليس” من صناع الجزء الثالث 4 ملاين دولار كأجر، مليون نظير كل يوم عمل، وهو ما رفضته شركة الإنتاج، وتسبب في ندم الممثل بعد النجاح الكبير الذي حققته السلسلة.