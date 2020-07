أنباء عن تأجيل فيلم الرعب “Conjuring 3” للعام المقبل

متابعة بتجــــــــــرد: تعتزم استديوهات وارنر بروس الترفيهية تأجيل إصدار الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” للنجمة فيرا فارميجا، للعام المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا على قطاع السينما.

وفقًا لموقع “ديدلاين” الأمريكي، تشعر الشركة المنتجة بالتوتر في الإفراج عن تتمة السلسلة في سبتمبر المقبل، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن إعادة تشغيل صالات السينما في الولايات المتحدة والخوف من عدم جدية الاستديوهات في طرح أعمالها بذلك التوقيت.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن دفع السلسلة حتى عام 2021، ولم يتم حتى الآن تحديد تاريخ الإصدار الدقيق، ولم تؤكد وارنر بروس رسميًا هذا التأخير.

في الجزء الجديد، تعود (لورين) وزوجها (إيد) الخبيران الروحانيان من أجل حل لغز جديد في عالم الشياطين والمنازل المسكونة استنادا إلى أحد قضايا القتل الحقيقية. ويشارك في بطولته: فيرا فارميجا، باتريك ويلسون، فرانسيس أوكونور، خافيير بوتيت، سيمون ماكبرني، ماريا دويل كينيدي، وإخراج مايكل شافيز.

صدر الجزء الأول من سلسلة “The Conjuring” عام 2013 وحقق 319 مليون دولار، وطرح الجزء الثاني عام 2016 وحقق أكثر من 320 مليون دولار.