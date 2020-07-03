بالفيديو – إعلان ترويجي جديد لمسلسل Cursed

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت منصة “نتفليكس” الرقمية الإعلان الرسمي لمسلسل الفانتازيا والمغامرة “Cursed” للنجمة كاثرين لانغفورد، والمقرر طرحه في 17 يوليو الجاري.
تدور أحداث المسلسل حول شابة ذات موهبة غامضة تدعي “نيمويه” تجعلها تتحول إلى “سيّدة البحيرة” ذات القوى الشديدة والمأساوية.
ففي أعقاب وفاة والدتها تجد ضالتها في شريك غير متوقع وهو “آرثر” أحد المرتزقة المتواضعين وذلك في سعيها للوصول إلى “مارلين” لتسليمه السيف القديم. وعلى مدار رحلتها، ستكون “نيمويه” رمزًا للبسالة والتمرُّد ضد جماعة “القنّاصة الحُمر” المُروّعة وشريكهم المتواطئ معهم “الملك أوثير”.
المسلسل من بطولة كاثرين لانغفورد، ديفون تيريل، غوستاف سكارسغارد، دانيال شارمان، سيباستيان أرمستو، مات ستوكو، ليلي نيومارك، شالوم برون فرانكلين، إميلي كوتس، بيلي جنكينز، بيلا داين وبيتر مولان، ومقتبس من كتاب نيويورك تايمز الأفضل مبيعا.
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