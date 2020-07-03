تشارليز ثيرون: العضلات لا تمنح أفضلية للرجال

متابعة بتجــــــــــرد: وصفت الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون قوة الرجل بأنها ليست عنفاً أو عضلات بل تكمن في أخلاقه وسلوكياته ومهاراته، منتقدة الممثل الشهير ستيفن سيغال الذي قالت إنها لا تحب مهاراته القتالية، وتعتقد أنه لا يتمتع بالرشاقة التي تتطلبها أدوار الأكشن.

وكانت ثيرون قد ظهرت في محطة هوارد شتيرن الإذاعية للترويج لفيلمها الأكشن المقبل The Old Guard أو الحرس القديم.

وقالت إنها استعدت للدور بمتابعة أداء زملائها في الأفلام السابقة، لمشاهدتهم وهم يتعاركون أو يؤدون الحركات البهلوانية الصعبة.

وأشارت إلى أنها لا يعجبها أسلوب سيغال في القتال لأنه يعتمد على ضخامة جسده من دون رشاقة في الحركة أو مهارة في الإجهاز على خصومه، ونوهت بأنها لا تحبه، بعد ما تردد عن سلوكياته العنيفة وغير اللائقة مع النساء، مؤكدة أن الرجولة ليست بقوة العضلات بل بالسلوكيات والأفعال.

وكان سيغال قد تعرض لسلسلة من الاتهامات بالتحرش بالنساء تعود لأوائل التسعينيات، ومن ضمن اللاتي اتهمنه جوليانا مارغوليز، ريجينا سيمونز، جيني مكارثي، وبورتيا دي روسي، وأخيراً الممثلة البريطانية راشيل غرانت.

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في سياق متصل، أوضحت ثيرون أن أداء النساء لأفلام الأكشن لا يتطلب القوة والعنف بقدر المهارة والمرونة والذكاء في أداء الحركات.

وتلعب الممثلة الأمريكية في فيلم «الحرس القديم» دور زعيمة مرتزقة تملك قدرة خارقة وتحمي البشرية لقرون عديدة، ومن المقرر عرض الفيلم على نتفليكس الشهر المقبل.

وكانت قد فازت بأوسكار أفضل ممثلة في عام 2003 عن فيلم «الوحش»، كما رشحت مرتين للجائزة عن دوريها في فيلم North Country في 2006، و Bombshell في 2020.