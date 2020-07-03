مبتكر مسلسل Peaky Blinders يكشف تفاصيل الموسم السادس

أجرى مبتكر مسلسل Peaky Blinders، ستيفن نايت، لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع معجبي المسلسل من خلال الموقع الرسمي الخاص به، أجاب خلاله عن الأسئلة التي تشغل بال عشاق العمل الدرامي المميز.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الحوار بين مبتكر المسلسل والمعجبين، كشف عن عدد من التفاصيل الخاصة بالموسم القادم، الذي سيكون السادس.

وقالت الصحيفة إن الحوار دار في إطار أسئلة وأجوبة، كشف خلاله "ستيفين نايت"، أنه يخطط لمنح شخصية "تومي شيلبي"، التي يجسدها النجم "كليان مورفي"، قوى خارقة نتيجة لتعرضه للعنة ما.

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وسيحدث ذلك خلال تصوير الحلقات المتبقية من الموسم السادس، التي يستكمل تصويرها بعد فترة التوقف المستمرة بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن مخرج مسلسل Peaky Blinders سبق أن صرح بأن عرض الموسم السادس من المسلسل تأجل لـ 2022، بسبب جائحة كورونا، بعد أن تم وقف التصوير في مارس الماضي.

ويشارك في بطولة المسلسل هيلين ماكروري في شخصية بولي جراي، وبول أندرسون في شخصية آرثر شيلبي وصوفي روندل في شخصية آدا شيلبي.