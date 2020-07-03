فصل جديد من الخلاف بين جوني ديب وأمبر هيرد

في تطور جديد حول مقاضاة الممثل جوني ديب صحيفة ذا صن لنشرها مزاعم بأنه أساء لزوجته السابقة، وافق قاض بريطاني يوم الخميس على استمرار دعوى التشهير التي أقامها النجم الأميركي ضد الصحيفة وذلك بعد رفض مسعى الصحيفة لحفظ القضية.

وكان “ديب” قد حضر في فبراير 2020 جلسة محكمة في لندن ليستمع إلى دفع محاميه بأن زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد كذبت عندما اتهمته بضربها في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا صن البريطانية).

ويقاضي جوني ديب، مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن)، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه ”رجل يضرب زوجته”، ويتعين على صحيفة (ذا صن) بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير. وستقول ببساطة إن المقال لا ينطوي على تشهير لأنه حقيقي.

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وتزوج ديب من الممثلة آمبر هيرد في فبراير شباط 2015 لكنها أقامت دعوى طلاق بعد 15 شهرًا فقط.

وتبادل ديب وهيرد الاتهامات بالاعتداء الجسدي خلال فترة الزواج. وكانت هيرد هي أول من تحدث عن المزاعم وكان ذلك عام 2016 وأنكرها ديب.

وتبدأ دعوى التشهير يوم الثلاثاء القادم ومن المتوقع أن تستمر لثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يدلي كل من ديب وهيرد بشهادته.