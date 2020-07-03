شكرا لقرائتكم "سيد الدراما التونسية" يرحل.. وفاة صلاح الدين الصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي، الاثنين، المخرج التلفزيوني، صلاح الدين الصيد، أحد أبرز صناع الدراما التونسية، عن عمر ناهز 70 عاماً.

وقد نعت مؤسسة التلفزة في تونس ووزارة الشؤون الثقافية الصيد.

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كما نعاه عدد من فناني تونس، في مقدمتهم الممثل ظافر العابدين والممثلة درة زروق والممثل خالد بوزيد والمغني محمد بن صالح.

إلى ذلك وصفته الممثلة والمنتجة، هند صبري، بأنه "سيد الدراما التونسية"، قائلة على حسابها في تويتر "ترك بصمة كبيرة في قلوب التونسيين".

يذكر أن الصيد انضم إلى مؤسسة التلفزة الوطنية بعد سنوات قليلة من تأسيسها وقدم خلال مسيرته الطويلة عدداً وافراً من المسلسلات الناجحة، مثل "شوفلي حل" و"الخطاب على الباب" و"عشقة وحكايات" و"نسيبتي العزيزة" و"قمرة سيدي المحروس" و"أمواج".