تعرف على المواعيد الرسمية لحفلات ليدي غاغا في جولة Chromatica

قررت النجمة العالمية ليدى جاجا تأجيل سلسة حفلات جولتها الغنائية “Chromatica” لصيف 2021، وهو الخبر الذى فاجأ قطاعًا كبيرًا من محبيها من مختلف الأعمار، حيث كان يتوقع البعض أن الحفلات ستقام نهاية العام وتحديدًا بعد انتهاء فيروس كورونا الذي يهدد العالم الآن ويحصد الأرواح.

وكشفت ليدى جاجا البالغة من العمر (34 عاماً) عن المواعيد المقرر أن تقام فيها حفلاتها والتي سيحضرها عدد كبير من محبيها وعشاقها، فأول هذه الحفلات ستكون في باريس يوم 25 يوليو 2021، وتحيي جاجا حفلًا آخر في لندن يوم 30 يوليو من العام نفسه.

أما عن حفل ليدى جاجا في بوسطن فمن المقرر أن يقام في 7 أغسطس 2021، وتحيي النجمة الشهيرة حفلًا آخر في تورنتو يوم 16 أغسطس 2021، إضافة إلى حفل ضخم ستحييه في نيوجيرسي في 19 أغسطس 2021، كما تحيي ليدى جاجا حفلًا غنائيًا آخر يوم 27 أغسطس 2021 في شيكاجو.

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