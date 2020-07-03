عودة عروض السيرك القومي وفرقة رضا الخميس

تبدأ اليوم الخميس، فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها، لأول مرة منذ فترة تخطت الثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا، وتستأنف الفرقة عروضها الاستعراضية على مسرح ساحة الهناجر، كما يتم استئناف عروض السيرك القومي بالعجوزة، حيث يفتح أبوابه ليستقبل الجمهور غدًا في تمام الساعة السابعة.
ووضع دكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، خطة لعودة باقي عروضهم سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث يستعد لعودة عروض مسرحية "سيرة الحب" بطولة إيهاب فهمي ومجدي صبحي، والتي تعرض على مسرح البالون، كما يستأنف عروض مسرح جمصة بعرض "عايزة أتجوز".
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