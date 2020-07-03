شكرا لقرائتكم خبر عن اشترى ملابس بسيطة وابعدى عن النميمة.. نصائح فاتن حمامة للنساء فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميزت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة بالرقى فى كل تعاملاتها، فضلا عن مواهبها الفنية الكبيرة، وهو ما جعلها بحق تستحق لقب سيدة الشاشة العربية، وكثيرا ما كانت فاتن حمامة تكتب مقالات للمجلات الفنية تعطى فيها نصائح للنساء والفتيات حول قواعد الإتيكيت وأصول التعامل ومنها ما كتبته لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر فى يوليو عام 1952، ومع شهور الصيف وموسم المصايف تحت عنوان "هكذا تستقبلين الصيف"، قدمت فيه سيدة الشاشة العربية للنساء والفتيات المصيفات.

وكشفت النصائح التى قدمتها فاتن حمامة للمصيفات عن الكثير من صفاتها الجميلة وأخلاقها الراقية.

فنصحت السيدات عندما يتأهبن للسفر بعدم إرهاق ميزانية أزواجهن بطلب ملابس غالية، مؤكدة أن المصايف والسفر يحتاج ملابس بسيطة، وأوصت الزوجات بأن يتركن أزواجهن يختارون أماكن السفر أو أن تختار المكان الذى يلائم رغبات الزوج وراحته، وألا تراقب زوجها طوال الوقت، وأن تحافظ على أسراره وأسرار أسرتها.

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ونصحت سيدة الشاشة العربية الأمهات بألا يتركن الحرية المطلقة للأبناء وأن يحرصن على أن تكون هذه الحرية مقيدة بالتوجيه والرأى المتابعة.

وأوصت النساء بأن يحرصن على الاستمتاع بالسباحة فى الصباح الباكر أو قبل الغروب، وأن يحرصن على أخذ حمام شمس يوميا، وتناول الفاكهة وشرب الشاى والإكثار من شرب الماء بين الوجبات، وأن تمارس بعض أنواع الرياضة وأن تجعل أبناءها يمارسونها، مؤكدة أن هذا يساعد المرأة على فقد الوزن والتخلص من الدهون.

وأخيراً قالت سيدة الشاشة العربية "يعتقد البعض أن الاختلاط بالناس والمجتمعات فضيلة ونوع من حب الفرد لللمجتمع، لكنى أفضل الاقتصار عن الناس فى البلاج".

وأضافت "ثقى أن جلوسك إلى السيدات الأخريات لن ينتج إلا الثرثرة، والثرثرة من مدلولها مسك السيرة، ومسكك السيرة من مدلوله بين النساء وصول الكلام لأهله وهذا يسبب النكد والعكننة، وعليكى أن تعيشى الصيف لزوجك وأولادك فهم أحق ممن سواهم".