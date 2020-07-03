شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى فتاة شعبية متزوجة من إسلام إبراهيم فى "ساعة شيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة مى القاضى تصوير أول مشاهدها فى فيلم "ساعة شيطان" وذلك بعد انضمامها لأسرة العمل خلال الأيام الماضية، لتقديم دور البطولة النسائية فى الفيلم، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية "لوسى" بنت شعبية متزوجة من اسلام ويحدث بيهم العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى ابو سريع، مي القاضي، اسلام ابراهيم، احمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور احمد عثمان، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور احداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الانس متمثل في تطبيق الكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم الى الهاوية.

وشاركت مى القاضى فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى وميدو عادل محمد سليمان وأحمد كرارة وأمانى كمال وديانا هاشم وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى اجتماعى تتخلله العديد من الحكايات الإنسانية.