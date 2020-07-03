"غلطة ومش هتتكرر تاني".. رامز أمير يعتذر للجمهور لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اعتذر الفنان رامز أمير، للجمهور عن ظهوره في أحد مشاهد فيلم "حملة فرعون"، وهو يضع سيجارة في فمه، ووعد الجمهور بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

وشارك "أمير"، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة لأحد الشباب يضع نفس الوشم الذي وضعه في الفيلم بهدف تقليده، وعلق: "والله اتكسفت لما لقيت ‏الناس اتأثروا بيا قوى كده، وأنا حاطط سيجارة في بقي حتى ولو تمثيل، خصوصا إن مكانش ليها سبب مهم في الدراما، أنا بعتذر لكم ‏وحقكم عليا دي غلطة ومش هتتكرر تاني".

وأضاف: "أنا كل اللي بتمناه إنى أكون نموذج إيجابي ليكم لأني فعلا مبعملش حاجة في حياتي غير إني بلعب رياضة ‏و بجتهد عشان حلمي ونفسي الناس كلها تعمل كده، وعمري ما أقدر أكون سبب إن حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبني".

وتابع: "أنا عارف إن في ناس هتهاجمني على البوست ده بس دي حاجة ليها علاقة بضميري وكان لازم أوضحها عشان ‏استريح، بعتذر لكم مرة تاني".

ويواصل رامز أمير رحلة علاجه الطبيعي وممارسته لبعض التمارين الرياضية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أثناء ممارسة رياضة parkour، وتسببت في إجرائه عمليتين جراحيتين في الساق.

وجسّد رامز أمير شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.