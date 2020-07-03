- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان الشاب علي الطيب، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس فيلمه الجديد "الغسالة".
جمعته الصورة بالفنان الكبير محمود حميدة، وكتب الطيب في تعليقه عليها "الجنرال الأستاذ اللي اتعلمت منه كتير ولسه بتعلم منه.. ربنا يخليك لينا ودايما في ضهرنا.. الغسالة.. قريبا".
وحرص على التعليق على الصورة، عدد من الفنانين، أبدوا إعجابهم بها، منهم أحمد حاتم الذي يشارك في بطولة الفيلم، محمد فراج، وأروى جودة.
"الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.
كانت هذه تفاصيل خبر علي الطيب ينشر صورة طريفة تجمعه بمحمود حميدة من كواليس "الغسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.