أحمد فلوكس رفقة نجله "سيف": "بحبك يا دودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومتابعيه، صورا له رفقة نجله "سيف"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "فلوكس"، على الصور قائلًا: "بحبك يا دودي".

ويواصل أحمد فلوكس، تحضيرات مسلسله الجديد "زكريا"، المقرر بدء تصويره بعد شهر تقريبًا، وهو من إخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة هالك ستوديوز، المملوكة لفلوكس.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.