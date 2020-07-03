مي عمر تكشف عن رأيها في مسلسل "البرنس" لزوجها المخرج محمد سامي (فيديو)

وقالت إنه عمل متكامل يتميز بالحوار الرائع الذي يتيح للمثليين أن يقدموا أفضل ما عندهم، كما أكدت أن تكامل العمل سر نجاجه.

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" ، تم عرضه في رمضان الماضي لعام 2020 ، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ، وحقق المسلسل نجاحا جماهيريا ، وهو بطولة " محمد رمضان ، روچينا ، نجلاء بدر، أحمد زاهر ، ريم سامي ، نور اللبنانية وكوكبة من النجوم"