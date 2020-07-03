شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية كليب مصطفى قمر "زحمة الأيام" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم مصطفى قمر من تصوير كليب جديد بعنوان "زحمة الأيام"، ويشارك فى الأغنية إيهاب توفيق، وهشام عباس، وحميد الشاعرى، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

وينشر ”الخليج 365” الكوبليه الخاصة لمصطفي قمر قبل طرحه ويقول: وفى توهة المشوار.. ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت.. صدقت فى الأيام.. ومشيت ورا أوهام و زى ما روحت اهو جيت.. عدى زمانا وسبق.. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم.. عدى زمانا وسبق وقع الفرس فى السبق لكن أكيد هيقوم".

كان مصطفى قمر قد طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهي الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامرحسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أما حميد الشاعرى قد أعلن عن عمله مع الملحن محمد رحيم وعزيز الشافعى على أكثر من أغنية جديدة، وذلك لضمها ضمن ألبوم الكابو الجديد، ولم يكشف عن أى معلومات حول الأغانى التي يجرى تنفيذها حاليًا بالتعاون مع الشاعر محمود صلاح.