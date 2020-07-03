نجوى كرم تهاجم مغتصبي الطفل السوري: "ما بقى فيه شي بالدني اسمه حرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: دعمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الطفل السوري الذي تم الاعتداء عليه بمنطقة البقاع اللبنانية. وغردت "نجوى"، حول الأمر عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "المؤسف إنو ما بقى في شي بالدني اسمه عيب اسمه حرام!!، نْباع الضّمير بسوق الحقارة، العدالة للطفل السوري". وكان رواد السوشيال ميديا، تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب، مع تعذيب نفسي وجسدي، إذ تعمد ثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب.

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