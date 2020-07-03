في اليوم العالمي لكلمة “أحبك”… ماذا قالت نادين نسيب نجيم؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

في سياق منفصل، علّقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مناسبة اليوم العالمي لكلمة أحبك، معبرة عن حبها للبنان وشعبه ولكل الجمهور.

وكتبت نادين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “بمناسبة اليوم العالمي لكلمة أحبك … بحبك يا لبنان وبحبك يا شعب لبنان وبحبكم كلكم”.

في المقابل، كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن خطتها للفترة المقبلة مع أبنائها، وذلك في مجموعة صور عائلية نشرتها عبر “انستغرام”.

وأكدت نجيم أنها تعيش في بلد تفخر بما يتضمنه من مناطق ساحرة وخلابة، وبالتالي قررت الذهاب لزيارة تلك المناطق مع أبنائها، لتعرفهم على كل بقعة بها، واستدلت على ذلك بعدة صور من بعقلين.

Advertisements

أيضاً، أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم أمس السبت عبر حسابها على موقع تويتر انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر.

وغرّدت نادين نسيب نجيم على حسابها عبر موقع “تويتر”: القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا”.

وأضافت في السابق، “ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”.

يذكر أن نادين نسيب نجيم توجت ملكة جمال لبنان لعام 2004.