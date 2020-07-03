"نجم مشهور" حبيب كارول سماحة في "BON VOYAGE"

تطرح الفنانة اللبنانية كارول سماحة كليب جديد "bon voyage" اليوم، والذي تعاونت فيه للمرة الأولى مع لايف ستايلز ستديوز والمخرجة بتول عرفة.

حرصت سماحة على اتباع أسلوب التشويق للإعلان عن كليبها الجديد، وذلك من خلال نشرها لصورة تجمعها بحبيبها بالكليب عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بإخفاء وجهه، لزيادة حماسة الجمهور حول هوية حبيبها بالكليب، والذي من المحتمل أن يكون نجم مشهور او شخصية معروفة.

" bon voyage " إخراج :بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.

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