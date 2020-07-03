شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تتعاون مع الشاعر راؤول فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "عيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة هايدى موسى مع الشاعر الغنائى أحمد حسن راؤول، في أغنيه سينجل جديدة بعنوان"عيشها"، وهى من ألحان فخرانى، وتوزيع مو الشاعر، وميكس وماستر توما، وقال مؤلف الأغنية الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع هايدى فى عمل جديد، موضحا أن الأغنية تحمل طابع البهجة والتفاؤل بعد خروج من أزمة الحظر التجول، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرحها علي طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخري طرحت هايدي بمناسبة الاحتفالات بانتصارات أكتوبرالمجيدة الماضية، أغنية وطنية جديدة بعنوان "ضابط طبيب" من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت ماهر صلاح.

كما أصدر مؤخرا الموقع العالمى top beauty world، قائمة بأجمل 100 امرأة فى العالم، حيث تضمنت القائمة المطربة المصرية هايدى موسى، والتى سبق وأن دخلت هذه القائمة من قبل فى عام 2017، وأعربت عن سعادتها لا سيما أنها عرفت بالخبر عن طريق الصدفة، ولم يخبرها أحد.

يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول وستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضى ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا"، وتستعد حالياً لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية من خلال مشاركتها في مسلسل جديد تتكتم على تفاصيله، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض عام 2017.