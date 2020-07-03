شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الرحمن يحيى حفلا غنائيا "أون لاين" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى خالد عبد الرحمن لإحياء حفل غنائى "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويأتى هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التى يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يقدم خالد باقة متنوعة من أجمل أغانية الخليجية القديمة والحديثة من أبرزها "قسي وقتك"، و"انتي اجمل"، "عشق بدوي"، "وشلون مغليك"، و"ياعذابي"، "صارحيني"، و"خدني بقايا جروح".

فى سياق آخر أشاد خالد عبد الرحمن، بتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، بتمديد حظر التجوال للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار حرصهم على سلامتنا وراحتنا، قائلا فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى العهد، بتمديد الحظر إلى أجل غير مسمى، هذه دلالة على حرصهم التام على سلامتنا وراحتنا".