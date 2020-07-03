شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق: بلدى حنينة على أى حد موجوع.. ادعولى والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت منى فاروق: "بلدى حنينة على أى حد موجوع يا رب خير.. بحبك يا بلدى".
من ناحية أخرى، كشفت مصادر بمطار مرسى علم الدولي، عن أن الفنانة منى فاروق كانت من ضمن العائدين على متن إحدى رحلات العالقين من مطار أبو ظبى وغادرت على متن إحدى الرحلات الداخلية للقاهرة، بعد قضاء فترة الحجر الصحى المقرر لها لمدة أسبوع.
كان مصدر قد صرح لـ"الخليج 365"، بأن الفنانة منى فاروق وصلت من أبو ظبى وحدها َوليس برفقتها أحد، وأقامت لمدة أسبوع داخل أحد الفنادق بمرسى علم.
فيما كشف مصدر بأحد فنادق مرسى علم أن منى فاروق لم تغادر غرفتها طوال فترة أسبوع الحجر الصحى كانت آخر المغادرين للفندق، حتى لا يحتك أحد بها وعدم كشف هويتها.
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