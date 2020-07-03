شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق: بلدى حنينة على أى حد موجوع.. ادعولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الممثلة الشابة منى فاروق تعبر عن ارتياحها ‏بالعودة إلى مصر بعد فترة طويلة قضتها فى الإمارات، ‏وكتبت اليوم عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد الله برغم ‏كل الصعوبات ربنا موجود.. واثقة أنه هيقف جمبى قريب ‏قوى‎ ادعولى الكرب يمشى".‏

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وأضافت منى فاروق: "بلدى حنينة على أى حد موجوع‎ يا رب خير.. بحبك يا بلدى".‏

من ناحية أخرى، كشفت مصادر بمطار مرسى علم ‏الدولي، عن أن الفنانة منى فاروق كانت ‏من ضمن ‏العائدين على متن إحدى رحلات العالقين من مطار أبو ‏ظبى ‏ وغادرت على متن إحدى الرحلات الداخلية ‏للقاهرة، ‏بعد قضاء فترة الحجر الصحى المقرر لها لمدة أسبوع‎. ‎

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كان مصدر قد صرح لـ"الخليج 365"، بأن الفنانة منى ‏فاروق وصلت من ‏أبو ظبى وحدها َوليس برفقتها أحد، ‏وأقامت لمدة أسبوع داخل أحد الفنادق ‏بمرسى علم‎.‎

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فيما كشف مصدر بأحد فنادق مرسى علم أن منى فاروق ‏لم تغادر غرفتها ‏طوال فترة أسبوع الحجر الصحى كانت ‏آخر المغادرين للفندق، حتى لا ‏يحتك أحد بها وعدم كشف ‏هويتها.‏