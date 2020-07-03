شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. محمود حميدة بملابس عجيبة فى كواليس ‏‏"الغسالة" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كواليس فيلم الغسالة ظهر الفنان الكبير محمود ‏حميدة برفقة الفنان الشاب على الطيب بملابس عجيبة، ‏وهو العمل الذى يجمعهما سويا، ونشر الطيب الصورة ‏عبر حسابه على إنستجرام‎.‎

وكتب الطيب :"الجنرال الأستاذ اللى اتعلمت منه كتير ‏ولسة بتعلم منه.. ربنا يخليك لينا و دايما فى ضهرنا ، ‏قريبا الغسالة‎".‎

الفيلم بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، ‏شيرين رضا، محمد سلام، أحمد فتحى، على الطيب، ‏وطاهر أبو ليلة، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام ‏عبد الحميد.‏

Advertisements

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام ‏مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم ‏وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى ‏وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد ‏وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم ‏عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق ‏نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى ‏بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان ‏سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت ‏حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف ‏حبيبته بجواره ‏وتسانده‎‏.‏