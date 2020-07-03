صابر الرباعي: "أول ألبوم لي كان بمثابة حلم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان صابر الرباعي جمهوره، ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بصورة من بدايات مسيرته الفنية.
وكتب في تعليقه على الصورة "دائماً ما يحن القلب للبدايات! أول ألبوم لي كان بمثابة حلم.. حلم تحققت بعده الكثير من الأحلام بفضل الله ثم فضلكم. ھل تذكرون اسم أول ألبوم لي؟".
جدير بالذكر أن الفنان صابر الرباعي نشر قبل ساعات فيديو نفى خلاله شائعة وفاته إثر تعرضه لحادث مرور، مؤكدًا أنه في بيته وسط أسرته، ولم يتعرض لأي حادث.
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