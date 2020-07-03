نسرين طافش تعلق على واقعة اغتصاب الطفل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

غردت الفنانة السورية نسرين طافش، حول قضية الطفل السوري الذي تم الاعتداء عليه بمنطقة البقاع اللبنانية.

وكتبت "نسرين"، عبر "إنستجرام": "أين منظمة حقوق الطفل من جريمة اغتصاب الطفل السوري متى يحاسب الوحوش مغتصبين الطفل السوري في لبنان".

وأضافت: "كم طفل آخر يجب أن يغتصبوه حتى تتم محاسبتهم بعيدًا عن الطائفية وباسم الإنسانية، اللهم أنزل بهم و بأمثالهم أقسى درجات العقوبة ليكونوا عبرة لكل من لم يعتبر، العدالة للطفل السوري".

وكان رواد السوشيال ميديا، تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب، مع تعذيب نفسي وجسدي.