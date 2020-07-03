بعد 41 يوما فى العزل الصحى .. رجاء الجداوى تتحسن

أكد مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى، بدأت تتحسن تدريجيًا، وهناك تطور فى حالتها الصحية، بعد مرور 41 يوما على تواجدها فى العزل الصحى، لكنها ما زالت على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة، ولا يمكن الاستغناء عنه فى الوقت الحالى.

وأكد المصدر أن رجاء الجداوى ما

زالت تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس، لعب دورا هاما فى ضبط نسبة الأكسجين فى الدم بنسبة 80%، لكنها لن تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقى، إلا إذا انتظمت نسبة الأكسجين فى الدم، وعملت الرئتين بشكل جيد.

وأوضح المصدر أن الجهاز التنفس الصناعى الاختراقى، هو عبارة عن أنبوبة متصلة من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بإنتظام، لمساعدتها على التعامل مع جهاز التنفس.

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وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.