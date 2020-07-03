فيديو .. محمد منير يطرح أحدث كليباته الناس في بلادي

طرح النجم الكبير محمد منير أحدث كليباته، والذي يحمل اسم الناس في بلادي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب الناس في بلادي من إخراج أحمد عبد المحسن، والأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، ألحان وتوزيع محمد رحيم.
يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح مؤخرًا كليب بعنوان إفرح بالحياة، والكليب من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع عمر إسماعيل، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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